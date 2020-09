Kontrolle Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer beleidigt Polizeibeamte

Foto: 123rf.com

In der Poppenstraße in Ingolstadt, wurde am Dienstag, 29. September, gegen 1.30 Uhr, durch eine Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt ein E-Scooter-Fahrer festgestellt, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine starke Alkoholisierung fest.