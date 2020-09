Anzeige erstattet 43-jährige Mainburgerin wird Opfer eines Fake-Shops

Foto: Diana Ruseva Kadreva/123rf.com

Eine 43-jährige Mainburgerin teilte der Polizeiinspektion Mainburg am Samstag, 26. September, mit, dass sie Opfer eines sogenannten Fake-Shops auf der offiziellen Seite des Online-Anbieters Amazon wurde. Dort erwarb sie einen Markengefrierschrank in Höhe von 413 Euro. Die junge Frau bekam kurz darauf eine augenscheinlich offizielle Mail von Amazon, dass es bei der Zahlung via Paypal Probleme gegeben hätte und sie den Betrag überweisen solle, was sie auch tat.