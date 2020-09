Feuerwehreinsatz Schmorbrand an einer Solaranlage – keine Personen in Gefahr

Foto: 123rf.com

Ein Nachbar teilte am Freitag, 25. September, um 19.30 Uhr, über Notruf der Integrierten Leitstelle Ingolstadt einen Brand an einer Solaranlage, die auf der Terrasse in der Tulpenstraße in Baar-Ebenhausen montiert war, mit.