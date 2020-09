Technischer Defekt Pkw gerät während der Fahrt auf der A9 in Brand – rechter Fahrstreifen zeitweise gesperrt

Foto: Kzenon/123rf.com

Am Donnerstag, 24. September, gegen 12 Uhr, befuhren eine 23-Jährige und ein 26-Jähriger, beide aus Unterfranken, die Autobahn A9 bei Stammham in Fahrtrichtung Nürnberg mit ihrem Pkw. Auf Höhe Stammham nahmen die beiden plötzlich Rauch wahr, der aus dem Motorraum kam. Sie hielten am Standstreifen an, wo der Pkw kurz darauf Feuer fing.