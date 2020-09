Mehrere Delikte Ladendiebinnen versuchen es erneut und werden wiedererkannt

Am Dienstag, 15. September, um 13.07 Uhr, begaben sich zwei jugendliche Diebinnen in die Parfümabteilung eines Geschäfts in der Ingolstädter Innenstadt. Dort entwendeten sie Artikel im Gesamtwert von gut 250 Euro. Die Jugendlichen konnten mit ihrer Diebesbeute entkommen, wurden aber dabei von einer Überwachungskamera gefilmt.