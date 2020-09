Niemand verletzt Ingolstädter Polizei sucht Unfallzeugin für Vorfall in Großmehring

Am Dienstagnachmittag, 22. September, gegen 15 Uhr, kam es in Großmehring auf der Staatsstraße 2335 auf Höhe der hiesigen Donaubrücke zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund aktueller Sanierungsarbeiten ist die Brücke in Großmehring derzeit nur einspurig befahrbar. Der Verkehr wird daher durch eine mobile Ampelanlage geregelt.