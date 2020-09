Zeugen gesucht Räuberischer Diebstahl in Neustadt an der Donau

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 23. September, gegen 21 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad von Vohburg nach Neustadt an der Donau. Im Gewerbepark in Neustadt rief ihm eine bislang unbekannte männliche Person nach. Aufgrund dessen kam der 18-Jährige mit der Person ins Gespräch, im Laufe des Gesprächs nahm die Person dem 18-Jährigen sein Handy aus der Hand und gab es nicht mehr heraus.