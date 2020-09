Zeugen gesucht Radfahrer entfernt sich nach Zusammenstoß mit Pkw von der Unfallstelle

Foto: VPI Ingolstadt

Am Dienstag, 22. September, gegen 19.45 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger in Ingolstadt die Kleiststraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. An der dortigen Einmündung wollt er nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße einbiegen.