Hubschrauber im Einsatz Pkw überschlägt sich – Fahrerin wird mittelschwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 21. September, um 10.10 Uhr, fuhr eine 46-jährige Frau aus Rottenburg an der Laaber mit ihrem Renault Twingo in Rohr in Niederbayern von Laaberberg kommend in Richtung Adlhausen. Kurz vor der Einmündung nach Kronholzen kam sie mit ihrem Pkw aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Graben mehrfach.