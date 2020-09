Parfüm geklaut Polizeibeamte treffen Ladendieb zu Hause an

Foto: 123rf.com

Am Montagmittag, 21. September, um 12 Uhr, begab sich ein 19-jähriger Ladendieb in die Parfümabteilung eines Geschäfts im Ingolstädter Westen. Dort nahm er eine Flasche Parfüm im Wert von knapp 100 Euro an sich und verließ den Laden ohne dafür zu bezahlen.