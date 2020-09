Polizei bittet um Hinweise Unbekannte Täter flexen Loch in Dach von Containern und klauen verschiedene Sachen

Im Zeitraum von Samstagnachmittag, 19. September, 12.30 Uhr, bis Montagfrüh, 21. September, 6.30 Uhr, erbeuteten unbekannte Täter aus zwei Containern auf einer Baustelle in der Römerstraße in Geisenfeld etwa ein Dutzend Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro.

Geisenfeld. Die Bauarbeiter hatten die beiden Container übers Wochenende so platziert und gesichert, dass sie nicht geöffnet werden konnten. Dennoch gelangten die Täter von oben in die Container, nachdem sie zuvor jeweils ein Loch in das Dach geflext hatten.

Neben verschiedenen Werkmaschinen wurden auch mehrere Bohrhämmer, Winkelschleifer und Sägen entwendet. Der genaue Werte der Beute steht noch nicht fest. Die Polizeiinspektion Geisenfeld ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet unter der Telefonnummer 08452/ 7200 um sachdienliche Hinweise.