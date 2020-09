Hinweise erbeten Frau wird am Nöttinger Weiher von einem Exhibitionisten belästigt

Am Montagnachmittag, 21. September, um 12.30 Uhr, wurde eine 46-Jährige am Nöttinger Weiher in Geisenfeld von einem unbekannten Exhibitionisten belästigt. Die Frau hatte sich alleine am Weiher zum „Stand Up Paddle“ befunden, als sich der Unbekannte ihr mit entblößtem Geschlechtsteil zeigte.