Unfallflucht Unbekannter fährt gegen Verkehrszeichen und Findling und haut einfach ab

Am Sonntag, 20. September, gegen 4.45 Uhr, kollidierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in Umbertshausen in Neustadt an der Donau mit einem Verkehrszeichen und einem Findling auf einem Privatgrundstück.