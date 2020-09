Verkehrspolizei Großkontrolle für Schwerverkehr auf der Autobahn A93 bei Hausen

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Freitag, 18. September, führte die Verkehrspolizei Landshut mit den Dienststellen PI Mainburg und PI Kelheim sowie dem Gefahrguttrupp der VPI Deggendorf eine gemeinsame Kontrolle auf dem Parkplatz Großmus auf der Autobahn A93 bei Hausen durch. Hierfür wurden auf der Autobahn in Richtung München vor dem Parkplatz die stationären Geschwindigkeitsbeschränkungen in Kraft gesetzt.