Zeugen gesucht Schmierfink besprüht öffentliche Sitzbank in Abensberg mit rosa Farbe

Foto: Mehaniq/123rf.com

In der Zeit zwischen Samstag, 19. September, 19 Uhr, und Sonntag, 20. September, 14.30 Uhr, besprühte ein bisher unbekannter Täter eine öffentliche Sitzbank in der Falkenstraße in Abensberg mit rosa Farbe.