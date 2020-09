Unfall bei Essing Traktorfahrerin bleibt mit dem Anhänger an einem Telefonkabel hängen und reißt Telefonmast um

Am Samstag, 19. September, gegen 17.30 Uhr, befuhr eine junge Frau aus dem Landkreis Kelheim mit ihrem Traktor-Anhänger-Gespann die Ortsverbindungsstraße von der Kreisstraße KEH5 kommend in Fahrtrichtung Sausthal. Die Fahrerin wich einem entgegenkommenden Traktor auf der schmalen Fahrbahn aus.

Essing. Hierbei bemerkte die Frau nicht, dass sich ein tief hängendes Telefonkabel am Anhänger verhakt hatte. Beim Losfahren wurde dadurch der Telefonmast, an dem das Telefonkabel befestigt war, umgerissen. Die Telefonleitung wurde dadurch beschädigt. Am landwirtschaftlichen Anhänger entstand kein Sachschaden.