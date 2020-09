Vermehrt Anrufe Enkeltrick-Betrüger suchen sich Opfer im Landkreis Kelheim

Aktuell rufen Betrüger bei Senioren im Landkreis Kelheim an und versuchen, mit dem sogenannten Enkeltrick an das Geld potenzieller Opfer zu kommen. Bisher blieb es – zumindest nach derzeitigem Kenntnisstand – jeweils beim Versuch.

Landkreis Kelheim. Am Freitag, 18. September, sind der PI Kelheim insgesamt vier Fälle von Betrugsversuchen mit der Enkeltrick-Masche bekannt geworden. Zwischen 9.30 und 13.10 Uhr wurden Haushalte in Riedenburg, Saal an der Donau, Bad Abbach und Kelheim von Betrügern telefonisch kontaktiert, in denen vorwiegend ältere Menschen wohnen. Die bislang unbekannten Anrufer gaben sich als Enkel aus und erzählten in zwei Fällen unwahre Geschichten über eine Notlage, weshalb sie dringend Geld benötigten. In den beiden weiteren Fällen wurde das Gespräch noch vor einer etwaigen Geldforderung beendet In allen Fällen rochen die aufmerksamen Senioren Lunte, beendeten das Telefonat und verständigten die Polizei!

Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte folgende Tipps der Polizei: Sollte sich bei Ihnen eine Person mit dieser oder einer ähnlichen Vorgehensweise melden, seien Sie misstrauisch und unterrichten Sie bitte im Verdachtsfall sofort die Polizei (Notruf 110). Diese steht Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung. Übergeben Sie keiner Ihnen unbekannten Person Geld. Sprechen Sie unmittelbar mit Ihren nächsten Verwandten/Bekannten über den Vorfall.