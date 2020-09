Hinweise erbeten Teichbelüftung in Rohr in Niederbayern entwendet

Foto: 123rf.com

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Mittwoch, 16. September, 13.30 Uhr, bis Donnerstag, 17. September, 9 Uhr, eine solarbetriebene Teichbelüftungsanlage Marke Esotec, einschließlich Kompressor an einem Weiher im Bereich der Grünbacher Straße in Rohr in Niederbayern.