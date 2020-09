Verkehrsunfall Pkw-Fahrerin bemerkt Fahrradfahrerin (9) zu spät – Kind wird leicht verletzt

Am Donnerstag, 17. September, gegen 12.45 Uhr, fuhr eine Neunjährige mit ihrem Fahrrad in Hausen in der alten Ringstraße um eine Hausecke, ohne sich umzublicken. Eine 31-jährige Autofahrerin erblickte das Kind zu spät und erwischte es mit ihrem Pkw.