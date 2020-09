Polizei bittet um Hinweise Diebstahl auf Tankstellengelände in Langquaid – Beschreibung der Tatverdächtigen liegt vor

Foto: Wendell Franks/123rf.com

Am Mittwoch, 16. September, wurden in Langquaid in der Carl-Strecker-Straße im Zeitraum von 20.30 Uhr bis 21.15 Uhr aus einer Tankstelle circa 500 Liter Diesel abgezapft. Zudem wurden aus verschiedenen abgestellten Baustellenfahrzeugen Diesel sowie Fahrzeugteile entwendet, darunter eine Batterie eines Baggers sowie drei Baggerschaufeln.