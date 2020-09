Erheblicher Sachschaden Verkehrsunfall auf der Osttangente in Kelheim – Verursacherin leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 17. September, gegen 16.30 Uhr, fuhr eine 32-jährige Pkw-Fahrerin auf der Osttangente in Kelheim in Richtung Goldbergklinik. Die 32-Jährige musste verkehrsbedingt vor einem Kreisverkehr abbremsen. Dies bemerkte eine nachfahrende 22-jährige Pkw-Fahrerin zu spät, konnte nicht mehr vollständig bremsen und fuhr der 32-Jährigen hinten auf.