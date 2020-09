Technischer Defekt Trocknerbrand in Wolnzach verursacht Schaden im fünfstelligen Bereich

Der Brand eines Trockners in einer Doppelhaushälfte in der Wolnzacher Kellerstraße verursachte am Donnerstagabend, 17. September, um 20.45 Uhr, einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich.