2,1 Promille Betrunkener 62-Jähriger fährt beim Einparken einen Pkw an und interessiert sich nicht

Am Donnerstag, 17. September, gegen 16 Uhr, parkte eine 23-Jährige aus Hamburg ihren Pkw in der Richard-Wagner-Straße in Ingolstadt. Als sie etwa eine dreiviertel Stunde später zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein weiterer Pkw hinter ihrem Wagen geparkt worden war. Dieser Pkw berührte mit der Front die Heckstoßstange ihres Pkws und hatte dort einen Schaden verursacht.