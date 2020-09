Identifiziert Ladendieb klaut Parfüm und Kopfhörer aus zwei Geschäften in Ingolstadt

Foto: 123rf.com

Ein 39-jähriger Ingolstädter muss sich nun wegen Ladendiebstahls in zwei Fällen verantworten. Der Ingolstädter begab sich am Samstag, 12. September, gegen 13.10 Uhr, zunächst in die Parfümabteilung eines Geschäfts in der Ingolstädter Innenstadt. Dort nahm er ein Parfüm im Wert von knapp 80 Euro aus der Warenauslage und steckte dieses in seine Umhängetasche.