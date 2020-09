Hinweise erbeten Mehrere Fahrräder am Ingolstädter Hauptbahnhof beschädigt – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 16. September, wurden in der Zeit von 7.20 Uhr bis etwa 18.15 Uhr mehrere Fahrräder am Hauptbahnhof Ingolstadt beschädigt.