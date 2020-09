Polizei bittet um Hinweise Dieb klaut Rucksack mit Bargeld, EC-Karten und Ausweis aus einem Firmenfahrzeug

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch, 16. September, zwischen 7 und 9 Uhr, aus einem unversperrten Firmenfahrzeug in Wolnzach am Wiesensteig einen Rucksack mit diversem Inhalt.