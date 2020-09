5.000 Euro Schaden 41-Jährige missachtet Vorfahrt und baut Unfall in Wolnzach

Foto: 123rf.com

Eine 41-Jährige mit Wohnsitz Wolnzach befuhr am Mittwoch, 16. September, um 15.55 Uhr, mit ihrem Audi die Straße Marktplatz in Wolnzach und wollte an der Einmündung zur Preysingstraße nach rechts in diese abbiegen. Allerdings missachtete sie hierbei die Vorfahrt eines 43-Jährigen mit Wohnsitz Geisenfeld, der von links kam und geradeaus dem weiteren Verlauf der Preysingstraße folgen wollte.