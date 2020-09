Führerschein beschlagnahmt Unter Alkoholeinwirkung auf Pkw aufgefahren – Sechsjähriger leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 16. September, um 18.40 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger aus Ingolstadt mit seinem Pkw die Goethestraße in Ingolstadt stadteinwärts. Hinter ihm fuhr ein 38-Jähriger aus Neustadt an der Donau mit seinem Pkw, der ihm an der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße hinten auffuhr.