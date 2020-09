Unfall Lkw erfasst Radfahrer und schleift ihn mit – Radfahrer schwer verletzt

Am Mittwoch, 16. September, um 10 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Lkw-Fahrer die Dr.-Ludwig-Kraus-Straße in Ingolstadt in nördlicher Richtung. An der Einmündung zur Ettinger Straße bog er bei Grünlicht nach rechts in diese ab. Zeitgleich fuhr ein 32-jähriger Radfahrer aus Ingolstadt in gleicher Richtung auf dem Radweg entlang der Dr.-Ludwig-Kraus-Straße und wollte die Einmündung geradeaus überqueren.