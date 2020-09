Die Polizei ermittelt Getränkemarkt in Ingolstadt zum zweiten mal innerhalb weniger Tage Ziel von Einbrechern

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Bei einem Getränkemarkt in der Münchener Straße in Ingolstadt wurde im Zeitraum von Dienstag, 15. September, 19 Uhr, bis Mittwoch, 16. September, 8 Uhr, zum zweiten Mal eingebrochen. Bereits am vergangenen Wochenende war derselbe Getränkemarkt Ziel von Einbrechern.