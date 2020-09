Reifenplatzte Trotz glühender Radnabe nur geringer Sachschaden am Sattelzug entstanden

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein 34-jähriger Ukrainer fuhr am Dienstag, 15. September, um 10.16 Uhr, mit seinem Sattelzug auf der Autobahn A9 bei Lentingin Richtung Nürnberg. Nachdem eine Radnabe am Sattelauflieger sich überhitzte und zu glühen anfing, sodass der Reifen platzte, hielt er am Standstreifen im Bereich der Anschlussstelle Lenting an.