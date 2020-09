Diebstahl Aufblasbare Krone eines Schnellrestaurants in Ingolstadt geklaut

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 13. auf 14. September, zwischen 3 und 9 Uhr, hatten sich Diebe ein ganz besonderes Objekt auserkoren. Sie stiegen in Zuchering in Ingolstadt auf das Dach eines dortigen Schnellrestaurants und entwendeten die dort platzierte, aufblasbare Krone.