Zeugen gesucht Einbruch in Getränkemarkt in Ingolstadt – Kripo ermittelt

Foto: Lucky Business/123rf.com

Ein Unbekannter drang am vergangenen Wochenende, 11. bis 14. September, in das Gebäude eines Getränkemarktes an der Münchener Straße in Ingolstadt ein. Er entkam mit geringer Beute.