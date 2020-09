16.000 Euro Schaden Motorradfahrer überholt rechts und verletzt sich nach Zusammenstoß mit geparktem Pkw schwer

Foto: 123rf.com

Auf dem rechten von zwei Fahrstreifen der Münchener Straße in Ingolstadt in Richtung der Südlichen Ringstraße fuhr am Sonntag, 13. September, um 19.35 Uhr, ein 44-jähriger aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem Kraftrad, einer Honda SC 57, und überholte dabei mehrere Pkw.