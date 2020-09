Festnahme Versuchter Diebstahl aus Einfamilienhaus – Täter in Haft

Foto: 123rf.com

Ein 23-jähriger Wohnsitzloser konnte am Samstag, 12. September, in einem Wohnhaus in Gaimersheim überrascht werden, als er gerade auf der Suche nach Wertgegenständen war. Gegen 17 Uhr hatte der Unbekannte geklopft und sich unter einem Vorwand Zutritt zu dem Haus an der Schulstraße verschafft.