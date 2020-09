1,58 Promille Betrunkener fährt Schlangenlinien auf der Autobahn

Foto: 123rf.com

Am frühen Samstagabend, 12. September, in der Zeit von 17.10 Uhr bis 17.45 Uhr, fiel einem Polizeibeamten, der privat mit seinem Pkw auf der Autobahn A9 zwischen dem Autobahndreieck Holledau und Ingolstadt unterwegs war, ein Lieferwagen auf, der starke Schlangenlinien fuhr. Der Beamte folgte dem Pkw und teilte seine Feststellungen per Notruf mit.