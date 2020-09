Zwölf Verstöße Verkehrspolizei führt Gurt- und Handykontrollen in Ingolstadt durch

Foto: lev dolgachov/123rf.com

Die Verkehrspolizei Ingolstadt führte am Samstagnachmittag, 12. September, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, in der Münchener Straße in Ingolstadt eine selektive Verkehrskontrolle durch.