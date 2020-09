Unfall in Ingolstadt Fahrradfahrer bricht sich beim Zusammenstoß mit einem Geisterradler zwei Finger

Am Freitagvormittag, 11. September, 9.45 Uhr, kam es in Ingolstadt auf dem Radweg entlang der Münchener Straße in der Unterführung der Südlichen Ringstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern.