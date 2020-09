In Abensberg Polizist im Urlaub verfolgt flüchtenden Ladendieb

Foto: Marcel A Mayer

Am Freitag , 11. September, gegen 15.10 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte männliche Person in einem Drogeriemarkt in der Straubinger Straße mehrere Gebrauchsartikel. Hierbei wurde er von zwei Angestellten beobachtet.