Infektionsschutz Verfahren gegen Gaststättenbetreiber eingeleitet

Gegen den Gaststättenbetreiber, der am Samstag, 5. September, in Beilngries eine Veranstaltung abhielt, wurde zwischenzeitlich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Da seine zunächst geplante Veranstaltung zur Corona-Zeit so nicht möglich war, wurden ihm vom Landratsamt Auflagen und Beschränkungen erteilt.