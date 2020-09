Verkehrsunfall Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Die Vorfahrt zu achten hatte ein 56-jähriger Ingolstädter, als er sich mit seinem Dacia Dokker am Donnerstag, 10. September, um 13.25 Uhr, in Ingolstadt von der Wrangelstraße in den Kreuzungsbereich zur Maximilianstraße langsam hineintastete, um nach rechts in diese abzubiegen.