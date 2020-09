Zeugen gesucht Pkw-Besitzerin stellt massiven Schaden an der linken Fahrzeugfront fest

Am Donnerstagvormittag, 10. September, wurde in der Kleinen Rosenstraße in Geisenfeld ein silberner Audi TT von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt.