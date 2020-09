Urkunde überreicht Kriminalpolizei Ingolstadt ehrt Bürger für Zivilcourage

Erster Kriminalhauptkommissar Wolfgang Schwärzer, Leiter des zuständigen Kommissariats Eigentumskriminalität, Hunor Molnar, Leitender Kriminaldirektor Bernd Dominik, Leiter der Kriminalpolizei Ingolstadt. Foto: KPI Ingolstadt

Dem couragierten Einschreiten des Restaurantangestellten Hunor Molnar ist es zu verdanken, dass im Februar dieses Jahres in Ingolstadt ein bewaffneter Einbrecher noch am Tatort in einer Gaststätte am Baggersee von Beamten der Polizeiinspektion Ingolstadt festgenommen werden konnte.