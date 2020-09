Verkehrsunfall Lkw verpasst Auffahrt zur A93, fährt rückwärts und übersieht einen Kradfahrer

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Am Mittwoch, 9. September, um 15.45 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Pole mit einem Lkw samt Anhänger die Staatsstraße 2144 von Rohr kommend in Richtung Abensberg. An der Anschlussstelle zur Autobahn A93 übersah er die Auffahrt in Richtung Regensburg, bremste abrupt und kam unmittelbar nach der Auffahrt zum Stehen.