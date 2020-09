Bußgeldanzeige 33-Jähriger weigert sich, am Omnibusbahnhof in Ingolstadt eine Maske zu tragen

Foto: 123rf.com

Ein 33-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag, 9. September, 12.23 Uhr, am Zentralen Omnibusbahnhof in Ingolstadt einer Kontrolle unterzogen, nachdem er an der Haltestelle keinen Mund- und Nasenschutz trug.