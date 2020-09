40.000 Euro Schaden Beim Linksabbiegen Pkw übersehen – Verkehrsbehinderung in stadteinwärtiger Fahrtrichtung

Am Mittwoch, 9. September, um 18.53 Uhr, fuhr eine 31-Jährige aus Ingolstadt mit ihrem Citroen in Ingolstadt auf der Münchener Straße in Richtung Brückenkopf. Beim Kreuzungsbereich Münchener Straße/Windberger Straße musste diese aufgrund Rotlichts auf dem linken Fahrstreifen anhalten. Beim Wechsel auf Grünlicht fuhr sie in stadteinwärtiger Fahrtrichtung weiter.