Einsatz in Kelheim An einer Tankstelle herumgepöbelt – Randalierer greift Polizeibeamte an

Foto: Marcel A Mayer

Am Mittwoch, 9. September, gegen 20.10 Uhr, kam es auf einem Tankstellengelände in Kelheim zu einer Belästigung mehrerer Kunden der Tankstelle. Hierbei pöbelte ein offensichtlich Betrunkener massiv die Kunden der Tankstelle an. Deswegen und auch weil gegen den 34-jährigen Kelheimer bereits ein Hausverbot seitens der Tankstelle bestand wurde die Polizei verständigt.