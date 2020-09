Hinweise erbeten Unbekannter fährt Lkw an und kümmert sich nicht um den Schaden

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 8. September, im Zeitraum von 7 Uhr bis 11.30 Uhr, stellte ein Lkw-Fahrer sein Fahrzeug in Stammham in der Behelfsausfahrt zur Autobahn A9 in Richtung München ab. In der benannten Zeit beschädigte ein anderes Fahrzeug den Lkw an der rechten Vorderseite.