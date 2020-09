Feuerwehr im Einsatz Gasaustritt bei Bauarbeiten am Kindergarten in Mainburg

Am Mittwoch, 9. September, gegen 9.55 Uhr, wurde bei Bauarbeiten am Kindergarten in Mainburg eine Gasleitung beschädigt. Durch die Firma wurden sofort die Kindergärten und die Polizei informiert.