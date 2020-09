Illegal Unbekannte entsorgen Fell und Innereien einer geschlachteten Ziege an einem Forstweg

Bisher Unbekannte entsorgten in den vergangenen Wochen an einem Forstweg im Bereich der Leuchtenburg in Mainburg einen gelben Sack, der das Fell und die Innereien einer geschlachteten Ziege enthielt.